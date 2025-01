Designierter US-Präsident 03:58 Uhr

Strafmaß im Schweigegeld-Prozess kurz vor Trumps Vereidigung

In rund zwei Wochen soll Donald Trump zum zweiten Mal als US-Präsident vereidigt werden. Überraschend will ein New Yorker Richter zuvor doch noch eine Strafe gegen ihn verkünden.