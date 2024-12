Lage im Überblick 05:46 Uhr

Scharfe Warnung Israels an Huthi - Neuer Raketenbeschuss

Wieder müssen in Israel nachts Hunderttausende in die Luftschutzräume eilen. Währenddessen wütet der Krieg in Gaza weiter. Die WHO fordert Israel zur sofortigen Freilassung eines Klinikchefs auf.