Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Häftlinge in Hessen ist innerhalb der vergangenen 20 Jahre deutlich gesunken. Am 31. März 2024 hätten sich 3.000 Erwachsene und Jugendliche zur Strafverbüßung in den Gefängnissen befunden, teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden mit. 2004 lag die Zahl bei knapp 3.950 Menschen. Dies entspricht einem Rückgang von etwa 25 Prozent. Dabei sank vor allem der Anteil der Häftlinge in den Jugendgefängnissen, hier sank die Zahl sogar um über 57 Prozent auf 200 Menschen.

Etwa jeder dritte Häftling war zwischen 30 und 39 Jahre alt, die zweitgrößte Gruppe gehörte in die Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen (26 Prozent). Laut einer früheren Mitteilung der Behörde stehen in Hessen vor allem Männer als Angeklagte vor Gericht. So waren im Jahr 2023 über 80 Prozent der Verurteilten männlich.