Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt steht am achten Spieltag in der Fußball-Bundesliga ein kniffliges Auswärtsspiel bevor. Die SGE ist am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zu Gast beim 1. FC Union Berlin. Die Köpenicker spielen bislang eine starke Saison und haben erst eine Niederlage kassiert.

Nach dem wenig überzeugenden 1:0 in der Europa League gegen FK Rigas Futbola Skola werden bei der Eintracht wohl unter anderem Mittelfeldspieler Hugo Larsson und Stürmer Hugo Ekitiké wieder in die Startelf rücken.

Derweil will der SV Darmstadt 98 in der 2. Liga den zweiten Heimsieg in Serie einfahren. Nach der 5:1-Gala gegen Bundesliga-Mitabsteiger 1. FC Köln treffen die Lilien am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auf Aufsteiger SSV Ulm.