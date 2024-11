Stuttgart (dpa/lsw) - Vorstandschef Alexander Wehrle geht davon aus, dass Trainer Sebastian Hoeneß "noch sehr lange" beim Vizemeister VfB Stuttgart bleiben wird. "Er weiß, was er beim VfB hat, und wir wissen, was wir an ihm haben", erklärte Wehrle gegenüber RTL/ntv. "Ich glaube, es gibt wenige Vereine, die noch so viel Potenzial und so viel Perspektive haben", sagte der Boss des Fußball-Bundesligisten.

Es sei klar, dass jemand wie Hoeneß "von anderen Vereinen wahrgenommen wird", sagte Wehrle. Der 42-Jährige wisse aber, was er beim VfB habe. "Wir werden noch sehr lange mit ihm zusammenarbeiten."

Vertrag bis 2027 mit Ausstiegsklausel

Der noch bis 2027 laufende Vertrag von Hoeneß mit dem Champions-League-Teilnehmer enthält eine Ausstiegsklausel. Laut "Sport Bild" kann er nach der Saison für eine Ablöse zwischen fünf und sechs Millionen Euro gehen - aber nur zu einem Verein, der international spielt. Daher waren kürzlich Gerüchte aufgekommen, nach denen Hoeneß den VfB nach dieser Saison möglicherweise verlasse.