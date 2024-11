Mainz (dpa) - Borussia Dortmund bleibt ein gerngesehener Gast auf fremden Plätzen und hat den nächsten sportlichen Rückschlag in der Fußball-Bundesliga kassiert. Der Champions-League-Teilnehmer unterlag in Unterzahl beim FSV Mainz 05 mit 1:3 (1:2) und wartet weiter auf den ersten Saison-Auswärtssieg. Neben dem Spiel verlor der BVB auch noch Nationalspieler Emre Can, der in der 27. Minute wegen eines groben Foulspiels die Rote Karte sah.

Vor 33.000 Zuschauern erzielten Jae-Sung Lee (36.), Jonathan Burkardt (45.+3) und Paul Nebel (54.) die Tore für die Mainzer, die dank des ersten Heimsiegs in dieser Spielzeit mit 13 Punkten ins Tabellenmittelfeld vorrückten. Für Dortmund traf Serhou Guirassy (40.) per Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Durch die vierte Saison-Pleite fiel das Team von Trainer Nuri Sahin, der weiter in die Kritik geraten dürfte, mit 16 Zählern auf Platz sieben zurück.

Dortmund ohne Durchschlagskraft

Dabei waren die Gäste zu Beginn die aktivere Mannschaft und um Spielkontrolle bemüht. Gegen die lauf- und zweikampfstarken Mainzer konnte sich der BVB aber keine nennenswerten Möglichkeiten erarbeiten. Immer wieder prallten die Bemühungen an der gut gestaffelten FSV-Abwehr ab.

Mainz setzte zunächst vornehmlich auf Konter und kam nach knapp 20 Minuten zur ersten großen Chance des Spiels. Nadiem Amiri bediente Burkardt, doch der Jung-Nationalspieler schoss den Ball frei vor dem Tor über die Latte. Dortmunds Schlussmann Alexander Meyer, der erneut den verletzten Stammtorwart Gregor Kobel vertrat, wäre machtlos gewesen.

Die Szene wirkte als Weckruf für die Mainzer, die in der Folge mutiger nach vorn agierten und zu mehr Spielanteilen kamen. Die Gäste gerieten nun stärker unter Druck, der nach dem Feldverweis für Can noch zunahm. Der Nationalspieler grätschte Lee um und flog dafür vom Platz. Das schwächte die BVB-Defensive, in der ohnehin schon die verletzten Niklas Süle und Waldemar Anton sowie der gesperrte Ramy Bensebaini fehlten, zusätzlich.

Mainz effizient

In Überzahl ließ die Mainzer Führung nicht lange auf sich warten. Nach einer Flanke von Anthony Caci traf Lee per Kopf. Der Torschütze war wenig später auch maßgeblich am Ausgleich beteiligt, als er Guirassy im eigenen Strafraum zu Fall brachte. Der BVB-Stürmer verwandelte den fälligen Elfmeter sicher. Dennoch ging Dortmund mit einem Rückstand in die Kabine. Mit der letzten Aktion der ersten Halbzeit traf Burkardt in der Nachspielzeit auf Vorlage von Danny da Costa.

Auch nach dem Wechsel ließen die Hausherren hinten nichts anbrennen und legten vorn durch Nebel nach. Für den 22-Jährigen war es das erste Bundesligator in seiner jungen Karriere. Dortmund konnte mit einem Mann weniger nicht mehr nachlegen und war vorwiegend um Schadensbegrenzung bemüht. So hatte der FSV keine Mühe, den verdienten Sieg nach Hause zu bringen.