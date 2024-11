Mainz (dpa/lrs) - Der FSV Mainz 05 strebt im Duell mit Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund den ersten Heimsieg in dieser Saison an. Der Tabellen-13. der Fußball-Bundesliga geht trotz der bisher mauen Ausbeute von nur drei Punkten vor heimischer Kulisse zuversichtlich in die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Schließlich gelang der vorerst letzte Heimsieg im Mai dieses Jahres gegen den BVB. Verzichten müssen die Mainzer auf die verletzten Abwehrspieler Moritz Jenz und Andreas Hanche-Olsen.

