Stuttgart (dpa) - Jamie Leweling wird dem VfB Stuttgart und der Fußball-Nationalmannschaft vorerst fehlen. Der 23-Jährige hat sich im Spiel bei Bayer Leverkusen (0:0) eine Muskelverletzung an der Oberschenkelrückseite zugezogen, wie der VfB mitteilte. Wie lange genau der Offensivspieler ausfällt, teilten die Schwaben nicht mit, Leweling solle aber noch "im Laufe der Vorrunde" wieder einsatzbereit sein. Die nächsten Länderspiele gegen Bosnien-Herzegowina (16. November) und in Ungarn (19. November) aber wird Leweling verpassen.

Auf Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt dagegen dürfte Bundestrainer Julian Nagelsmann dann zurückgreifen können. Der 27-Jährige hatte in Leverkusen einen Schlag auf die Wade abbekommen, wie der VfB weiter mitteilte. Nach derzeitigem Stand sei aber davon auszugehen, dass er den Stuttgartern schon am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League gegen Atalanta Bergamo wieder zur Verfügung stehe.