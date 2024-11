Mainz (dpa) - Stefan Hofmann ist der alte und neue Vereins- und Vorstandsvorsitzende des Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05. Der 61-Jährige erhielt bei der Wahl auf der Mitgliederversammlung 77 Prozent der Stimmen. Hofmann, der seit Januar 2018 das Amt bei den Rheinhessen bekleidet, war der einzige Kandidat.

Wirtschaftlich ist der Verein laut Finanzdirektor Christopher Blümlein in einer "sehr guten Situation". Gründe dafür sind wohl auch die stetig steigenden Mitgliederzahlen sowie der erhöhte Ticketabsatz. Erstmals übertraf der aktuelle Tabellenzehnte bei der Mitgliederanzahl die Marke von 22.000. Sportvorstand Christian Heidel lobte außerdem den guten Zusammenhalt auch in schlechten Zeiten. "Der ganze Verein hat in der vergangenen Saison zusammengehalten. Das war die Basis. Mainz 05 kann Krise", sagte Heidel.