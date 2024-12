Sinsheim (dpa/lsw) - In der Fußball-Bundesliga erwartet die TSG Hoffenheim am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) den SC Freiburg zum baden-württembergischen Landesduell. Die Gäste aus dem Breisgau können mit einem Sieg ihren Platz im oberen Tabellendrittel festigen, schieden aber am Dienstag im DFB-Pokal gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld aus. Hoffenheim braucht Punkte, um im Tabellenkeller nicht weiter abzurutschen.

Davor steht der 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vor einer schweren Aufgabe beim Rekordmeister FC Bayern München. Als Tabellen-16. fährt der FCH als klarer Außenseiter zum Spiel gegen den Spitzenreiter. Zudem hat Heidenheim in der Liga zuletzt viermal nacheinander verloren und ist seit sieben Spielen ohne Sieg.