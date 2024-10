Freiburg (dpa/lsw) - Der SC Freiburg kann sich mit einem Sieg bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga setzen. Mit 15 Punkten stehen die Breisgauer vor dem achten Spieltag auf Rang drei. Bei drei weiteren Zählern würden sie sowohl an Leipzig als auch an Spitzenreiter FC Bayern München (jeweils 17) vorbeiziehen. Der Rekordmeister spielt erst am Sonntag in Bochum.

Auch der VfB Stuttgart tritt am Samstagnachmittag an. Die Schwaben wollen gegen Aufsteiger Holstein Kiel den Schwung aus dem Champions-League-Sieg bei Juventus Turin mitnehmen und den Anschluss an das obere Tabellendrittel halten.

Zum Abschluss des Wochenendes findet noch ein baden-württembergisches Landesduell statt. Der 1. FC Heidenheim trifft am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) auf die TSG 1899 Hoffenheim. Beide Clubs waren wie der VfB unter der Woche im Europapokal im Einsatz.