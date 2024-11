Sinsheim (dpa) - Pellegrino Matarazzo steht vor dem Aus als Trainer des Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung wollen die TSG-Bosse den 46-Jährigen heute über die Trennung informieren. Der Verein wollte den Bericht auf dpa-Anfrage zunächst nicht bestätigen.

Nach Informationen des Fachmagazins "Kicker" und des Pay-TV-Senders Sky soll Christian Ilzer ein Top-Kandidat auf die mögliche Nachfolge von Matarazzo sein. Der 47 Jahre alte Österreicher ist seit vier Jahren Trainer von Sturm Graz und führte den Verein zuletzt gemeinsam mit Hoffenheims jetzigem Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker zum Double-Gewinn und in die Champions League.

Der Europa-League-Teilnehmer aus Hoffenheim steht mit nur neun Punkten aus zehn Spielen derzeit auf dem 15. Tabellenrang. "Wenn du diesen Schnitt spielst, bist du in Abstiegsgefahr. Das ist der Schnitt, der am Ende nicht ausreichend ist", hatte Schicker am Sonntag nach dem 0:0 beim FC Augsburg gesagt und eine zeitnahe Analyse angekündigt.

Matarazzo selbst hatte sich gelassen zu seiner Zukunft geäußert. "Ich mache meinen Job, so gut es geht. Das andere kann ich nicht beeinflussen. Ich weiß nicht, was kommt, aber ich befürchte nichts", sagte der Fußball-Lehrer.