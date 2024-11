Fulda (dpa/lhe) - Ein Vater hat seinen fünfjährigen Sohn versehentlich in einem ICE zurückgelassen. Das Zugpersonal habe das Kind in seine Obhut genommen, beim Halt im Bahnhof Fulda wurde der Junge Polizisten übergeben, wie die Bundespolizei mitteilte.

Vater und Sohn waren am Mittwochabend im ICE unterwegs gewesen. Der Vater sei dann am Bahnhof in Würzburg ausgestiegen - sein Kind sei aber von ihm unbemerkt im Zug zurückgeblieben. Kurz darauf schlossen sich demnach die Türen und der ICE rollte davon. Der Vater sei dann mit dem nächsten ICE weiter nach Fulda gefahren, dort habe bereits sein Sohn auf ihn gewartet.