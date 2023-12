Frankenthal. (dpa/lrs) Ein Zimmerbrand in der Stadtklinik in Frankenthal hat am Montagabend einen Großeinsatz ausgelöst. Das Feuer sei im zweiten Obergeschoss ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit.

Ob Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr seien gegen 20.20 Uhr jeweils mit einem Großaufgebot ausgerückt, hieß es in der Mitteilung. Ein Sprecher des Lagezentrums sagte am späteren Abend, der Brand sei gelöscht worden.

In der Feuerwehrmitteilung hieß es, es werde gemeinsam mit der Polizei nachberichtet, sobald weitere Informationen über das Geschehen vorlägen.