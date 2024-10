Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen des erhöhten Passagieraufkommens in den Herbstferien sollten Reisende nach Empfehlung des Flughafens Stuttgart mindestens zwei Stunden, aber nicht mehr als drei Stunden vor Abflug am Airport sein. Vor allem am frühen Morgen und am Nachmittag müsse mit mehr Zeitbedarf an den Sicherheitskontrollen gerechnet werden.

"Die Herbstferien sind für uns traditionell eine verkehrsreiche Zeit", erklärte Ulrich Heppe, Sprecher der Geschäftsführung. Der Airport erwartet rund 170.000 Reisende über den Ferienzeitraum bis Anfang November. Die gefragtesten Ziele seien Istanbul und Antalya in der Türkei sowie Palma de Mallorca auf der spanischen Ferieninsel im Mittelmeer.

Weiter rät der Flughafen unter anderem, für Flüge innerhalb des Schengen-Raums auf seiner Internetseite 48 Stunden bis eine Stunde vor Abflug kostenlos einen 15-Minuten-Slot für die Sicherheitskontrolle zu reservieren. Wer online vorab einchecke, spare ebenfalls Zeit. Um zudem Ärger zu sparen, sollte man schon beim Kofferpacken beachten, dass im Handgepäck Flüssigkeiten nur in Behältern bis zu 100 Millilitern transportiert werden dürfen.