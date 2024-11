Rottenburg (dpa/lsw) - Beim Anzünden eines Feuerwerkskörpers ist ein 14-Jähriger im Gesicht verletzt worden. Der Jugendliche soll den schon verwendeten Böller in Rottenburg (Landkreis Tübingen) in einem Gebüsch gefunden und angezündet haben, wie die Polizei mitteilte. Durch die Funken wurde der Jugendliche bei dem Vorfall am Montag verletzt. Er wurde von einem Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Bereits am Sonntag hatte sich ein Neunjähriger in Jestetten (Landkreis Waldshut) schwer verletzt, als er einen gefundenen Feuerwerkskörper anzündete und dieser in seiner Hand explodierte.