Weinheim (dpa) - Nach dem Ausbruch eines Brandes im Miramar Erlebnisbad in Weinheim bei Mannheim ist die Feuerwehr auch am Morgen danach noch im Einsatz. "Wir sind immer noch mit kleineren Nachlöscharbeiten beschäftigt", sagte Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach. Teile des Gebäudes seien zerstört. Es sei daher schwierig, von innen an Glutnester heranzukommen. Die Feuerwehr werde mindestens noch eine Stunde im Einsatz sein. Das Feuer sei allerdings unter Kontrolle.

Das Feuer sei kurz nach 23 Uhr gemeldet worden, sagte Mittelbach. Meterhoch waren die Flammen in der Nacht aus dem Dach der Salz- und Kristalltherme des Erlebnisbads geschlagen. Am Ende steht nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe.

Mitarbeiter des Bades hatten den Brand nach Angaben der Feuerwehr am Sonntagabend entdeckt. Da sie sich anschließend in Sicherheit bringen konnten, wurde niemand verletzt. Doch die Therme selbst wurde bei dem Brand laut Polizei fast vollständig zerstört und stürzte teilweise auch ein.

160 Einsatzkräfte waren laut Feuerwehr über Stunden vor Ort, sie konnten immerhin verhindern, dass die Flammen auch auf den Rest des Bades übergreifen.

Zu den genauen Brandursachen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Klar ist aber, das Erlebnisbad bleibt vorerst geschlossen, wie auf der Webseite des Bades zu lesen ist, "mindestens am 9. Dezember".