Mainz (dpa/lrs) - Ein Lastwagen-Unfall auf der Autobahn 60 bei Mainz hat für einen langen Stau im Berufsverkehr geführt. Ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte, ein Lkw-Fahrer sei in Fahrtrichtung Bingen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die Böschung geraten. Laut Feuerwehr Mainz war ein medizinischer Notfall der Grund für den Unfall. Der Fahrer sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Da bei dem Crash der Kraftstofftank des Lastwagens beschädigt wurde, liefen rund 100 Liter Diesel über alle drei Fahrspuren aus. Nach Angaben der Autobahnpolizei musste der Abschnitt zeitweise voll gesperrt werden, am Abend waren zwei von drei Spuren frei.

Einsatzkräfte lobten ausdrücklich eine Ersthelferin, die sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr um den Patienten gekümmert habe. "Leider ist das Verhalten nicht selbstverständlich, gerne darf sich hieran ein Beispiel genommen werden", teilte die Mainzer Feuerwehr mit.