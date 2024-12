Weinheim (dpa/lsw) - Nach einem Brand mit Millionenschaden im Miramar Erlebnisbad in Weinheim bei Mannheim geht der Betreiber von einem technischen Defekt einer Maschine in einem Wartungsraum als Auslöser aus. "Warum sich das Brandgeschehen so schnell entwickelt hat, das ist uns bisher ein Rätsel", sagte der Sprecher des Miramar, Hardy Prothmann.

Die Salz- und Kristalltherme des Erlebnisbads wurde bei dem Brand laut Polizei fast vollständig zerstört und stürzte teilweise auch ein. Verletzt wurde demnach niemand. Laut Betreiber liegt allein der Gebäudeschaden bei deutlich mehr als zehn Millionen Euro.

Brand war zunächst als Waschmaschinenbrand gemeldet worden

Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, dass der Brand am Sonntagabend zunächst als ein Waschmaschinenbrand gemeldet worden sei. Die Polizei verwies auf die laufenden Ermittlungen zur Brandursache. Allerdings sagte ein Sprecher, es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Der Betreiber des Miramar, die Familie Steinhart, will die Einrichtung laut Sprecher Prothmann am Wochenende wieder öffnen. "Wir wissen nicht genau, ob am Freitag, Samstag oder Sonntag, aber wir haben den Ehrgeiz, am Wochenende wieder in Betrieb zu gehen."

Die Saunalandschaft ist laut Prothmann von dem Brand nicht betroffen. Allerdings sei es etwa im Bereich des Familienbades zu Verunreinigungen durch Rauch gekommen.