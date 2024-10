Mainz (dpa/lrs) - Ein Brand in einem Versorgungsgang auf dem Gelände der Mainzer Universitätsklinik hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Alarmiert worden seien die Einsatzkräfte am Donnerstagabend mittels einer automatischen Brandmeldeanlage, teilte die Feuerwehr Mainz mit. Bei ihrer Ankunft sei bereits dichter Qualm aus einem Lüftungsschacht gedrungen. Ursprung der massiven Verrauchung war ein brennender Metallcontainer in dem Gang, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht und anschließend den Versorgungsgang belüftet. Verletzt worden sei bei dem Feuer niemand. Auch der Betrieb an der Universitätsklinik sei nicht eingeschränkt gewesen. Nach vier Stunden beendeten die rund 60 Wehrleute ihren Einsatz. Die Brandursache war nach Angaben des Polizeisprechers am Freitagmorgen noch unklar. An dem Gebäude habe es keine Schäden gegeben, sagte er.