Frankfurt (dpa/lhe) - In einer Lagerhalle in Frankfurt-Fechenheim brennt es weiterhin. "Das wird uns jetzt die nächsten Stunden beschäftigen", sagte Feuerwehrsprecher Thorben Schemmel. Teile der rund 6.400 Quadratmeter großen Halle seien bereits kurz nach Beginn der Löscharbeiten am Dienstagabend eingestürzt.

Was in der Halle gelagert werde, sei derzeit noch unklar. Dem Sprecher zufolge