Gärtringen (dpa/lsw) - Bei einem Feuer in einem Hochhaus in Gärtringen (Kreis Böblingen) ist eine Frau verletzt worden. In der Wohnung der 33-Jährigen habe es aus bislang unbekannten Gründen in der Küche gebrannt, teilte ein Polizeisprecher mit. Demnach habe die Frau eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Die anderen Bewohner und Bewohnerinnen retteten sich am Donnerstag unverletzt ins Freie.

Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht, die betroffene Wohnung sei vorerst nicht mehr zu bewohnen, hieß es. Der Schaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Wie viel Geschosse das Haus hat, sagte die Polizei zunächst nicht.