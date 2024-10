Gießen (dpa/lhe) - In einem Wohnkomplex in Gießen ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Menschen seien verletzt worden, darunter auch eine Polizeibeamtin, die Bewohner aus dem Haus gebracht habe, sagte ein Sprecher der Polizei Mittelhessen. Genauere Angaben zur Anzahl und dem Zustand der Verletzten wurden zunächst nicht gemacht. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer im dritten

