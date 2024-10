Göppingen (dpa/lsw) - Eine 25 Jahre alte Frau ist wegen des Verdachts des Mordes an einem Mann in Göppingen festgenommen worden. Die Frau habe den 46 Jahre alten Mann in einer Wohnung unter anderem mit Messerstichen tödlich verletzt, teilte die Polizei mit. Die Verdächtige räumte die Tat demnach ein und gab an, dass es sich um das erste und einzige Treffen mit dem späteren Opfer gehandelt habe. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde Haftbefehl erlassen. Die Frau befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Am Mittwochabend wurde die Leiche des 46-Jährigen in einer Wohnung gefunden. Die Ermittlungen einer Sonderkommission ergaben, dass der Mann Opfer eines Tötungsdelikts wurde. Am Samstag nahmen Einsatzkräfte die 25-Jährige wegen des Verdachts des Mordes fest.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Ulm dauerten an. Bisher bestehe kein Zusammenhang zu einem anderen Mordfall Anfang Oktober in einer Bar in Göppingen.