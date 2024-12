Mainz (dpa/lrs) - Vinzent Grimmel ist zum neuen Vorsitzenden der Mainzer Hofsänger gewählt worden. Wie der Mainzer Carnevals-Verein (MCV) mitteilte, ersetzt er damit den langjährigen Vorsitzenden Christoph Clemens im Kapitänsamt.

"Mit dem 37-jährigen Vinzent Grimmel bekommen die Hofsänger einen ideenreichen und bereits führungserfahrenen jungen Kapitän, der das Flaggschiff des MCV erfolgreich in das Jubiläumsjahr 2026 und darüber hinaus in eine weiterhin gedeihliche und positive Zukunft führen wird", so der MCV-Präsident Hannsgeorg Schönig. Sein Vorgänger sei aus privaten Gründen nach achtjähriger Amtszeit zurückgetreten.