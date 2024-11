Mainz (dpa/lrs) - In der Fastnachtshochburg Mainz wird an diesem Montag um 11.11 Uhr die närrische Jahreszeit eingeläutet. Rund 9.000 Menschen werden auf dem Schillerplatz erwartet. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr mit dem Warm-up - um 11.11 Uhr erklingt dann der Narrhallamarsch und die fünfte Jahreszeit wird mit einem dreifach donnernden "Hellau" begrüßt.

Nach der Verlesung des närrischen Grundgesetzes und einer Ansprache von Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) und des Präsidenten des Mainzer Carneval-Vereins (MCV), Hannsgeorg Schönig, startet das Musikprogramm. Den Anfang machen die Mainzer Hofsänger.

Zugang auf Platz begrenzt

Aus Sicherheitsgründen sei wie im Vorjahr der Zugang auf den Platz begrenzt, heißt es aus dem MCV. Am Eingang werden Taschenkontrollen durchgeführt, auf dem umzäunten Gelände sind Glasflaschen verboten.

Der 11.11. wird wegen der närrischen Zahl elf gefeiert, die auch als Abkürzung für die französischen Revolutionsideale Égalité, Liberté, Fraternité (Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit) steht. Der offizielle Beginn der Fastnachtskampagne ist der 1. Januar, den Höhepunkt bildet der Rosenmontag am 3. März. Zur Feier von 75 Jahren Mainzer Zugplakette lautet das Fastnachtsmotto der Kampagne "In Meenz zu feiern, des is nett, but don‘t forget se Zugplakett".