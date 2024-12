Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn kommt es ab 15. Dezember auch zu Neuerungen für Reisende in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. So erhalte zum Beispiel Saarbrücken eine zweite tägliche umsteigefreie Verbindung nach Berlin, teilte das Unternehmen mit. Der ICE sei Teil der zusätzlichen Sprinter-Verbindungen in die Bundeshauptstadt und fahre ab Frankfurt ohne Zwischenhalte.

Überhaupt gebe es dann mehr Berlin-Sprinter von Frankfurt aus: Drei zusätzliche Sprinter pro Tag und Richtung fahren demnach künftig nonstop zwischen Main und Spree. Die Zahl der ICE-Züge, die die Strecke zwischen den beiden Metropolen in weniger als vier Stunden zurücklegen, steige damit um 6 auf nun 22 Verbindungen. Durch einzelne Verlängerungen profitiere auch etwa die Pfalz vom erweiterten Angebot.

Die Generalsanierung Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim ist unterdessen dem Unternehmen zufolge nach fünfmonatiger Bauzeit planmäßig abgeschlossen. "Die Fernverkehrszüge sind damit zwischen beiden Städten wieder rund 40 Minuten unterwegs", teilte die Bahn mit.

Der neue Fahrplan ist seit Mitte Oktober buchbar und gilt ab diesem Sonntag. Mit dem Wechsel erhöht die Bahn die Fahrkartenpreise bei den Flextickets um rund 5,9 Prozent. Hingegen bleiben Spar- und Supersparpreise sowie die Rabatt-Abos Bahncard 25 und 50 stabil.