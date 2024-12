Essen/Dossenheim. (dpa/mk) Der Chemiekonzern Evonik strafft im Zuge seines Umbaus die Konzernstruktur. Die bisherigen Geschäftsbereiche werden ab April 2025 in den zwei neuen Sparten "Custom Solutions" und "Advanced Technologies" aufgehen, wie das Unternehmen in Essen mitteilte.

Durch den Schritt fällt auch eine komplette Führungsebene im Konzern weg, da die einzelnen Geschäftsbereiche künftig von Vorstandsmitgliedern geführt werden sollen.

Evonik hat auch einen Standort in Dossenheim, wo beispielsweise Lipide für Medikamente und verschiedene Zusätze für kosmetische Anwendungen produziert werden. Der Standort, an dem rund 200 Mitarbeiter beschäftigt sind, wird nach Angaben eines Sprechers künftig zur Sparte "Custom Solutions" zählen.

Der Konzern beschäftigt aktuell rund 32.000 Menschen. Durch eine Straffung der Verwaltung will der Konzern bis Ende 2026 rund 2000 Stellen einsparen. Am Standort in Dossenheim sei aus heutiger Sicht aber kein Stellenabbau geplant, sagte der Sprecher.