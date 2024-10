Ettenheim (dpa/lsw) - Nach dem Messerangriff auf einen Jugendlichen an einer Schule in Ettenheim (Ortenaukreis) soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 16-jährigen Schüler handeln. Wie die Polizei mitteilte, soll ein Ermittlungsrichter im Laufe des Tages entscheiden, ob er in Untersuchungshaft kommt.

Der Jugendliche steht im Verdacht, einem Klassenkameraden mit einem Einhandmesser