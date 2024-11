Darmstadt (dpa/lhe) - Im Regierungsbezirk Darmstadt ist binnen zwölf Monaten mehr Leistung an Windenergie bewilligt worden als insgesamt in den neun Jahren zuvor. Mit der in dieser Woche erteilten Erlaubnis für zwei Windparks in Südhessen seien nun in einem Jahr Anlagen mit einer Nennleistung von 288,8 Megawatt genehmigt worden, teilte das Regierungspräsidium in Darmstadt mit. Von November 2014 bis Oktober 2023 seien es 279 Megawatt gewesen.

Hintergrund für die Zunahme bei den Genehmigungen seien verbesserte Rahmenbedingungen. So habe Hessen bereits mit der Aufstellung der Regionalpläne die vom Gesetzgeber geforderte Ausweisung für Vorrangflächen für Windenergie erfüllt. "Überdies greift in Hessen eine infolge des Ukraine-Kriegs erlassene EU-Notfall-Verordnung", hieß es in der Mitteilung. Diese sehe noch bis Mitte 2025 für beantragte Vorhaben in entsprechenden Vorranggebieten Verfahrenserleichterungen vor.