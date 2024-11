Wittlich (dpa/lrs) - Außerhalb der Öffnungszeiten hat es in einer Diskothek in Wittlich gebrannt. Das Feuer brach Polizeiangaben zufolge am Sonntag gegen 10 Uhr aus. "Da die Diskothek zu diesem Zeitpunkt geschlossen war, wurde niemand verletzt", teilte die Polizei mit. Der Gebäudeschaden wurde auf einen unteren sechsstelligen Bereich geschätzt. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen dazu dauerten an, hieß es in der Mitteilung.

© dpa-infocom, dpa:241117-930-291372/1