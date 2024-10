Nürtingen (dpa) - Nach dem Fund einer getöteten Frau im Neckar hat die Staatsanwaltschaft neue Details zu dem Verbrechensopfer bekanntgegeben. Die 66-Jährige soll Sprachunterricht für Flüchtlinge gegeben haben, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Samstag auf Anfrage mitteilte.

"Nach den derzeitigen Erkenntnissen kannten sich die beiden mutmaßlich daher", so die Sprecherin. Weitere Einzelheiten nannte die Sprecherin mit Verweis auf die andauernden Ermittlungen nicht. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Am Donnerstag kam ein 37-jähriger Iraner in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige war in einer Flüchtlingsunterkunft in Oberboihingen im Kreis Esslingen festgenommen worden.

Die Frauenleiche war am vergangenen Sonntag (20.10.) im Neckar bei Nürtingen gefunden worden - südöstlich von Stuttgart im Kreis Esslingen gelegen. Dem Ergebnis einer Obduktion zufolge starb die Frau eines gewaltsamen Todes. Sie hatte unweit der Fundstelle ihrer Leiche gewohnt.