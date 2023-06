Empathie ist ein Muss

Der Weg zum Beruf "Erzieher"

Soziale Berufe sind eine wachsende Branche. Trotz abwechslungsreicher Arbeit und Sicherheit im Beruf gibt es zu wenig Erzieherinnen und Erzieher. Dabei gibt es inzwischen viele verschiedene Möglichkeiten in das Berufsfeld einzusteigen und darin aufzusteigen.

Die Erzieherausbildung kann auf zwei Wegen gemacht werden: klassisch oder praxisintegriert. Beide Arten der Ausbildung dauern drei Jahre, unterscheiden sich aber in der Vergütung und der Anzahl an Schultagen. Erstere setzt sich aus zwei theoretischen Jahren und einem Anerkennungsjahr zusammen. Dabei erhalten die Auszubildenden erst im letzten Jahr ein kleines Ausbildungsgehalt. Mehr Gehalt gibt es bei der praxisorientierten Ausbildung (Pia), in der man mehr Tage in der Institution mitarbeitet.

Neben verkürzten Lehrgängen für Quereinsteiger gibt es außerdem inzwischen verschiedene Qualifikationen und Fachrichtungen. Jugend- und Heimerziehung zum Beispiel ist eine solche Schwerpunktausbildung.

Eine wichtige Voraussetzung für die Berufswahl im sozialen Bereich ist Empathie. Erzieherinnen und Erzieher müssen außerdem Bedürfnisse erkennen, eine schnelle Auffassungsgabe und eine gewisse Stressresistenz haben. Am wichtigsten dabei ist aber die Freude am auseinandersetzen und arbeiten mit Menschen.