Elztal-Dallau. (pol/sake) Wie die Polizei mitteilt, brach am Sonntag, 20.8., um kurz nach 15 Uhr ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Dallau aus.

Das Feuer entzündete sich in der Dorfstraße auf einem Balkon und breitete sich auf mehrere Gebäudeteile aus. Alle Personen im Gebäude konnten sich rechtzeitig retten. Das Gebäude wurde so stark beschädigt, dass es unbewohnbar war. Die Bewohner konnten alle bei ihrer Verwandtschaft eine Not-Unterkunft finden. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch im Gange.

Nach ersten Schätzungen wird von einem Sachschaden von mind. 500.000 Euro ausgegangen. Momentan sind noch Löscharbeiten im Gange, da der Dachstuhl immer wieder aufglüht.