Illingen (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Illingen sind zwei Männer verletzt worden, einer davon schwer. Zudem sei bei dem Feuer am frühen Mittwochmorgen im Enzkreis ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Die beiden Männer seien in ein Krankenhaus gebracht worden wegen einer Rauchgasvergiftung. Die Wohnung war zunächst unbewohnbar. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

