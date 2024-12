Bensheim (dpa/lhe) - Eine 34-Jährige ist in einer Wohnung in Bensheim durch Stichverletzungen getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, nahmen die Beamten ihren getrennt von ihr lebenden Ehemann vorläufig fest. Der 36-Jährige habe sich in den frühen Morgenstunden nach der Tat vor dem Haus aufgehalten. Er befinde sich nun in Polizeigewahrsam.

Den Angaben der Behörde zufolge erhielt sie um 3.45 Uhr einen Notruf durch einen Anwohner, der durch Geschrei wach geworden war. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte eine schwer verletzte, leblose Frau. Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb sie noch am Einsatzort. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat die Leitung der Ermittlungen übernommen.