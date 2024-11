Bickenbach (dpa/lhe) - Ein E-Scooter hat in Bickenbach (Landkreis Darmstadt-Dieburg) für einen Wohnungsbrand gesorgt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, geriet der Roller am Nachmittag aus bislang unbekannter Ursache in der Wohnung in Brand, das Feuer breitete sich auf die Wohnung aus. Drei Menschen wurden demnach durch den Rauch verletzt und mit leichten Rauchgasvergiftungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

In der Wohnung sei ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden, sagte der Sprecher, auf den Rest des Mehrparteienhauses habe sich der Brand glücklicherweise nicht ausgeweitet. Die betroffene Wohnung selbst sei nun aber unbewohnbar. Die Kripo Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.