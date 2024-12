Dossenheimer löschten mit

"Überlandhilfe" in Weinheim: 14 Einsatzkräfte rückten an

Weinheim/Dossenheim. (luw) Unter den rund 200 Einsatzkräften, die in der Nacht auf Montag beim Brand in der Miramar-Therme gefragt waren, befanden sich auch 14 Dossenheimer Feuerwehrleute. "Wir wurden gegen 0.10 Uhr zur Überlandhilfe alarmiert", berichtete der stellvertretende Kommandant Richard Stickel auf Nachfrage der RNZ. Die letzten seiner Kollegen aus der Bergstraßengemeinde seien gegen 5.30 Uhr zurück zu Hause gewesen, sagte er am Montagmittag.

"Wir sind erst mal mit einem Löschfahrzeug ausgerückt", so Stickel. Besetzt war dieses mit acht Einsatzkräften, die auch bald gebraucht wurden: Nach der "ersten sehr dramatischen Stunde" des Einsatzes, noch vor Eintreffen der Dossenheimer, hätten die Kameraden die Lage zwar "weitestgehend im Griff" gehabt, sodass für sie eigentlich nur noch "Nachlöscharbeiten" anstanden. "Aber die Atemschutzträger, die drinnen löschen, müssen immer wieder ausgetauscht werden", weiß er.

In der Regel könne eine Einsatzkraft mit Atemschutz rund 30 Minuten löschen, ehe sie pausieren müsse. "Und dann war der Brand ja im Salz- und Kristallthermen-Bereich, der nicht ganz klein ist", ergänzt Stickel: Dieser sei in verschiedene Abschnitte eingeteilt worden, von denen einer von den Dossenheimern zu löschen war. Daher rückte noch ein zweites Löschfahrzeug mit weiteren sechs Kräften an. Diese seien vorerst als "Reserve" zurückgehalten worden und dann auch noch gefragt gewesen.

Mit Blick auf die für einen Großteil der berufstätigen Ehrenamtlichen ungünstige Uhrzeit des Einsatzes erklärt Stickel: "Bei solchen Einsätzen fragen wir dann schon erst mal nach, wer am nächsten Tag vielleicht frei hat oder erst nachmittags arbeiten muss."

So habe er selbst etwa zufällig am Montag frei gehabt, erklärt der stellvertretende Kommandant: Ich war gegen 4 Uhr zu Hause und brauche dann in der Regel noch eine halbe Stunde, bis ich wieder ins Bett gehen und schlafen kann.

Doch natürlich gebe es auch Kameraden, die am Montag arbeiten mussten: "Manche konnten spontan frei nehmen, andere haben nach einer gewissen Ruhezeit später anfangen können." So finde sich unter den Feuerwehrleuten meistens ein Weg, ehrenamtliche und berufliche Verpflichtungen miteinander zu vereinen – jeglichem Schlafmangel zum Trotz.