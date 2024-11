Hildesheim (dpa) - Nach einem Autodiebstahl ist ein Mann ins Visier der Polizei geraten und hat sich eine Verfolgungsfahrt über die Autobahn in Niedersachsen geliefert. Der 29-Jährige konnte am Montagmorgen erst mit Verstärkung in Hildesheim gestoppt werden, wie die Polizei mitteilte. Das Auto wurde demnach am Sonntagabend bei einem Einbruch in ein Autohaus in Kusel (Rheinland-Pfalz) entwendet.

Ein Verkehrsteilnehmer hatte den Wagen ohne Kennzeichen auf der A7 in Richtung Norden gemeldet. Eine Streife der Autobahnpolizei Göttingen versuchte, dies nahe der Anschlussstelle Echte zu prüfen. Doch der Fahrer ignorierte laut Polizei die Haltezeichen und floh mit hoher Geschwindigkeit von zum Teil 200 Kilometern pro Stunde.

An der Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt verließ er die Autobahn und wurde durch eine Blockade der Polizei an der Kreuzung gestoppt. Der Mann wurde nach der Festnahme den Angaben zufolge positiv auf Cannabis getestet. Außerdem besteht der Verdacht, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.