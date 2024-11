Malsburg-Marzell (dpa/lsw) - Unbekannte Diebe haben rund 30 Bachforellen aus einer Fischzucht in Malsburg-Marzell (Kreis Lörrach) gestohlen. Die Fische seien zwischen Samstag und Mittwoch aus den Anlagen einer Forellenzucht geangelt worden, teilte die Polizei mit. Dabei sollen die Diebe ein Vorhängeschloss aufgehebelt haben und so auf das Gelände der Fischzucht gekommen sein. Es habe bereits zuvor zu mehrere Diebstähle gegeben. Diese seien aber nicht angezeigt worden, so die Polizei. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen.

