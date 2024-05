Die Antworten von IDA

1. Sind Sie für den Bau einer Seilbahn vom S-Bahnhof Wieblingen/Pfaffengrund ins Neuenheimer Feld?

Nein, wir bevorzugen alternative Verkehrslösungen, die effizienter und kosteneffektiver sind.

2. Welche drei Maßnahmen wollen Sie im Verkehr als Erstes umsetzen?

Förderung sicherer Rad- und Fußwege, intelligente Parklösungen für Pendler und verbesserte öffentliche Verkehrsmittel.

3. Was ist Ihr Rezept gegen den Wohnraummangel?

Wir setzen auf maßgeschneiderte Lösungen für Familien und lernen von innovativen Ansätzen anderer Städte, um den Wohnraummangel zu bekämpfen.

4. Sollten im Heidelberger Stadtwald Windkraftanlagen errichtet werden?

Nein, Windkraftanlagen im Wald sind nicht sinnvoll. Sie schaden der Umwelt, sind ineffizient und es profitieren wenige auf Kosten der Allgemeinheit.

5. Was muss Heidelberg für die lokale Wirtschaft tun?

Bürokratie abbauen und eine unternehmerfreundliche Atmosphäre schaffen, insbesondere für kleine Unternehmen.

6. Welche Nachnutzung wünschen Sie sich für das Kaufhof-Gebäude am Bismarckplatz?

Eine passende Nutzung am Bismarckplatz, die das Einkaufsangebot stärkt und die zentrale Lage des Gebäudes betont.

7. Wie kann Heidelberg attraktiver für Fachkräfte werden?

Offene Debatten fördern und Meinungsvielfalt zulassen. Abgaben senken, Bürokratie reduzieren und Kinderbetreuung ausbauen.

8. Sollte sich Heidelberg als Europäische Kulturhauptstadt bewerben?

Heidelberg sollte eine offene Kultur fördern, die Meinungsvielfalt im Sinne der Aufklärung schätzt, bevor sie sich als Kulturhauptstadt bewirbt.

9. Wie wollen Sie das Leben in der Stadt angenehmer für Familien machen?

Mehr Wohnungen für Familien, Kinderbetreuung erweitern, mehr Spielplätze, Bewerbung Landesgartenschau für einen neuen Park in Betracht ziehen.

10. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mehreinnahmen – was machen Sie damit?

Investition in Schulen und Angebote für Kinder und Jugendliche, ideologiefreie Förderung sinnvoller Projekte für Familien mit Kindern und Senioren.

11. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mindereinnahmen – wo sparen Sie?

Schutz von Investitionen zur Sicherung zukünftiger Einnahmen bleiben entscheidend. Grundlegende Freizeit- und Kulturangebote bleiben erhalten.

12. Was lief in den vergangenen fünf Jahren richtig schief in Heidelberg?

Ideologische Dominanz und Diffamierung von abweichenden Meinungen führten zu Fehlentscheidungen, besonders sichtbar in der Corona-Krise.