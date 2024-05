Die Antworten der Linken

1. Sind Sie für den Bau einer Seilbahn vom S-Bahnhof Wieblingen/Pfaffengrund ins Neuenheimer Feld?

Wir befürworten eine offene Prüfung, ob eine Seilbahn in Stoßzeiten funktioniert. Das Naturschutzgebiet Alt-Neckar darf nicht beeinträchtigt werden.

2. Welche drei Maßnahmen wollen Sie im Verkehr als Erstes umsetzen?

Ausbau von Bus und Bahn, Fahrradwege konsequent baulich trennen und damit mehr Sicherheit für alle. Wir wollen eine weitgehend autofreie Innenstadt.

3. Was ist Ihr Rezept gegen den Wohnraummangel?

Konsequenter Fokus auf sozialen und barrierefreien Wohnraum, 50 Prozent-Sozialquote, gemeinschaftliche Bauprojekte fördern und Leerstand effektiv bekämpfen.

4. Sollten im Heidelberger Stadtwald Windkraftanlagen errichtet werden?

Es muss hier endlich vorangehen. Auch in Heidelberg gibt es geeignete Standorte in der Ebene und im Wald. Wald- und Naturschutz sind uns sehr wichtig.

5. Was muss Heidelberg für die lokale Wirtschaft tun?

Neben der lokalen Vergabe von öffentlichen Aufträgen sollte die zunehmende Regulierung verschlankt werden. Öffentliche Aufträge nur mit Tarifvertrag.

6. Welche Nachnutzung wünschen Sie sich für das Kaufhof-Gebäude am Bismarckplatz?

Ein Sorgezentrum für alle. Dies ist Teil einer feministischen Stadtplanung, in dem Angebote der öffentlichen Daseinsvorsorge zusammengebracht werden.

7. Wie kann Heidelberg attraktiver für Fachkräfte werden?

Wichtig ist dafür, dass Heidelberg eine schöne, junge und weltoffene Stadt bleibt und endlich etwas gegen die ständig steigenden Mieten getan wird.

8. Sollte sich Heidelberg als Europäische Kulturhauptstadt bewerben?

Wir unterstützen eine Prüfung. Leider hat der OB eigenmächtig die Leitung an Peter Spuhler übertragen, was die Integrität dieses Projekts untergräbt.

9. Wie wollen Sie das Leben in der Stadt angenehmer für Familien machen?

Wir wollen mehr Freizeitflächen, Schwimmbäder erhalten und günstigere Eintrittspreise. Kita-Gebühren müssen sinken und Fahrradwege sicherer werden.

10. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mehreinnahmen – was machen Sie damit?

Wir kurbeln den sozialen und barrierefreien Wohnungsbau an, indem wir die GGH und gemeinwohlorientierte Wohnungsbauprojekte finanziell fördern.

11. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mindereinnahmen – wo sparen Sie?

Wir erhöhen die Gewerbesteuer moderat und stellen Großprojekte und andere Geldverschlinger auf den Prüfstand. Kein Sparen am Sozialen und Personal.

12. Was lief in den vergangenen fünf Jahren richtig schief in Heidelberg?

Bei den den Konversionsflächen ging es zu langsam voran. Es wurde zu viel an Privatinvestoren verkauft und zu wenig bezahlbarer Wohnraum geschaffen.