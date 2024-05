Die Antworten der Grünen

1. Sind Sie für den Bau einer Seilbahn vom S-Bahnhof Wieblingen/Pfaffengrund ins Neuenheimer Feld?

Wir begleiten die Seilbahn-Pläne vom S-Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen über den Neckar unter Berücksichtigung des Natur- und Artenschutzes konstruktiv.

2. Welche drei Maßnahmen wollen Sie im Verkehr als Erstes umsetzen?

Mehr Sicherheit für Kinder, mehr Fahrradstraßen, alle 300 Meter eine Mobilitätsstation mit Sharing-Angebote wie VRNnextbike und Carsharing.

3. Was ist Ihr Rezept gegen den Wohnraummangel?

Mehr Eigentum in städtischer Hand, Bau von Betriebswohnungen, schnellere Baugenehmigungen, Förderung von solidarischen Bau- und Wohnprojekten.

4. Sollten im Heidelberger Stadtwald Windkraftanlagen errichtet werden?

Wir sind für den natur-/artenschutzverträglichen Ausbau der Windenergie.

Wir verschließen uns nicht vor Standorten – weder im Wald noch in der Ebene.

5. Was muss Heidelberg für die lokale Wirtschaft tun?

Einzelhandel stärken, mehr Platz fürs Handwerk, kostenloses Parken für Handwerksbetriebe, Startups, Health & Life-Science, KI und Green Tech fördern.

6. Welche Nachnutzung wünschen Sie sich für das Kaufhof-Gebäude am Bismarckplatz?

Mischnutzung aus Handel, Gastro, Kultur und Kreativwirtschaft, Fassadenbegrünung, öffentliche Dachterrasse sowie Ermöglichung von Zwischennutzungen.

7. Wie kann Heidelberg attraktiver für Fachkräfte werden?

Durch effiziente, digitale Prozesse bei Ausländerbehörden, Ausbildungshäuser, bezahlbare Betriebswohnungen und Weiterentwicklung des Welcome Centers.

8. Sollte sich Heidelberg als Europäische Kulturhauptstadt bewerben?

Entwicklungsprozess ist Chance, vielfältige Stadtgesellschaft einzubinden, um eine gemeinsame Vision zu entwickeln, die zur Bewerbung führen kann.

9. Wie wollen Sie das Leben in der Stadt angenehmer für Familien machen?

Verlässliche Kitas, gut ausgestattete Schulen, Hitzeschutz auf Spielplätzen, mehr Schwimmkurse, Skateparks, Pumptracks, Tischtennis und Freiplätze.

10. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mehreinnahmen – was machen Sie damit?

Bäume pflanzen, Begegnungsorte in allen Stadtteilen gestalten, Schulen sanieren, bezahlbare Betriebswohnungen für Kita- und Pflegepersonal schaffen.

11. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mindereinnahmen – wo sparen Sie?

Am Selbstmarketing des Oberbürgermeisters.

12. Was lief in den vergangenen fünf Jahren richtig schief in Heidelberg?

Sicher lief nicht immer alles glatt, aber vieles lief sehr gut. Wir schauen optimistisch nach vorne: Für unser Heidelberg!