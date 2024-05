Die Antworten der Bunten Linken

1. Sind Sie für den Bau einer Seilbahn vom S-Bahnhof Wieblingen/Pfaffengrund ins Neuenheimer Feld?

Nein. Der Bau einer Seilbahn durch ein Naturschutzgebiet ist rechtlich nicht möglich. Ein Parkhaus in der Innenstadt führt zu noch mehr Verkehr.

2. Welche drei Maßnahmen wollen Sie im Verkehr als Erstes umsetzen?

Den Inneren Straßenbahnring im Neuenheimer Feld, das Verkehrsberuhigungskonzept Altstadt, das Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof. Ausbau Radwege.

3. Was ist Ihr Rezept gegen den Wohnraummangel?

Kein Verkauf städtischen Grund und Bodens, Vergabe nur in Erbpacht, in neu entwickelten Gebieten generell 40% als preisgebundene Wohnungen bauen.

4. Sollten im Heidelberger Stadtwald Windkraftanlagen errichtet werden?

Nicht dort wo Schutzfunktionen (Natur- und Bodenschutz, Wasserspeicher) höherwertig sind (Lammerskopf, Hoher Nistler, Weißer Stein).

5. Was muss Heidelberg für die lokale Wirtschaft tun?

Eine lebendige Innenstadt schaffen (hohe Aufenthaltsqualität, kulturelle Angebote); kostengünstige Wohnungen für Mitarbeiter bereitstellen (s.o.).

6. Welche Nachnutzung wünschen Sie sich für das Kaufhof-Gebäude am Bismarckplatz?

Stadt kauft. Finanziert durch Kommunalanleihe. Kaufhaus, orientiert an Bürgern, regionalen Lieferanten, Beschäftigten. Genossenschaftlich organisiert.

7. Wie kann Heidelberg attraktiver für Fachkräfte werden?

Siehe unter 5.

8. Sollte sich Heidelberg als Europäische Kulturhauptstadt bewerben?

Eine Bewerbung sollte nur erfolgen, wenn sich die Bürgerinnen und Bürger nach einer intensiven Diskussion dafür entscheiden.

9. Wie wollen Sie das Leben in der Stadt angenehmer für Familien machen?

Nachbarschaftszentren: Hilfe, Gemeinschaft, geteilte Sorgearbeit für Menschen mit Kindern/ hilfebedürftigen Angehörigen. Verlässliche Kinderbetreuung.

10. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mehreinnahmen – was machen Sie damit?

Klimaschutz, Erhalt der Biodiversität, Schulsanierung. Förderung von Wohnprojekten, Verringerung des Schuldenstandes. Sicherung sozialer Projekte.

11. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mindereinnahmen – wo sparen Sie?

Verkauf des Konferenzzentrums, spart auch jährlich 5 - 10 Millionen Euro Betriebskostenzuschuss.

12. Was lief in den vergangenen fünf Jahren richtig schief in Heidelberg?

Finanzielle Entwicklung von Großprojekten: Stadthalle 28 →57 Millionen, Konferenzzentrum 57→114 Millionen, Betriebshof 65,3→142 Millionen.