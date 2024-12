Stuttgart (dpa/lsw) - Mit der Vorhersage auf trockenes, aber bewölktes Wetter bleibt ein winterlich weißer Ausblick in den meisten Teilen Baden-Württembergs erst mal aus. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete am Dienstag einen stark bewölkten Himmel bei Höchstwerten zwischen minus zwei und plus sechs Grad. Während es im Bergland auch mal schneien kann, wird in tieferen Lagen lediglich vereinzelt mit Sprühregen gerechnet. Windig ist es vor allem im Hochschwarzwald.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es in den tiefen Lagen frostfrei, darüber hinaus kann es frostig und damit auch auf den Straßen glatt werden. Tagsüber ist es bei gleichbleibenden Temperaturen oftmals bewölkt und teilweise auch trüb. Niederschlag wird aber nicht vorhergesagt. In hohen Lagen sind starke Böen zu erwarten, in den übrigen Regionen schwacher Wind.

Am Donnerstag zeigt sich dann teilweise auch mal die Sonne, vielerorts bedeckt Hochnebel jedoch den Himmel. Die Temperaturen sind ähnlich wie am Vortag, bei Höchstwerten zwischen minus zwei und plus fünf Grad. In der Nacht kann sich dann in weiten Teilen Nebel und Hochnebel ausbreiten.