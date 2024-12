Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen erwartet die Menschen die kommenden Tage frostige Temperaturen und viele Wolken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, erreichen die Temperaturen heute null bis fünf Grad. Dazu bleibt es überwiegend stark bewölkt bis bedeckt. In der Nacht ist mit bis zu minus fünf Grad und verbreiteter Glättegefahr zu rechnen.

Am Donnerstag bleibt es zunächst neblig und bewölkt, vereinzelt lockert der Himmel im Tagesverlauf auf. Die Temperaturen liegen bei ein bis vier Grad am Tag und bei minus ein bis minus vier Grad in der Nacht. Der DWD warnt erneut vor Nebel und Glätte. Am Freitag wird es gebietsweise freundlicher. Bei null bis drei Grad wird es im Tagesverlauf teils heiter bis wolkig, teils bleibt es weiter neblig-trüb. Am Samstag ziehen bis zum Abend Wolken und Regen auf.