Anreise: Umweltfreundlich mit der Bahn, viele der Orte am See sind ans Schienennetz angebunden.

Tourenplanung: Die Bodensee-Radweg inklusive Untersee ist 264 Kilometer lang, Steigungen sind selten. Wer die gesamte Strecke radeln will, sollte acht Tagesetappen einplanen - es ist aber auch schneller zu schaffen. Empfohlen wird, den Weg im Uhrzeigersinn zu fahren. Für Varianten lohnt ein Radtourenbuch. Alles Infos: www.bodensee-radweg.de

Tipp: Abkürzen lässt sich am gesamten See mit den Kurschiffen. Infos zu Routen und Fahrplänen unter www.bsb.de

Übernachtung: Spontan geht am See fast nichts, schon gar nicht zu Ferienzeiten. Wer nicht im mitgebrachten Zelt schlafen will, sollte Unterkünfte für die Reise rechtzeitig buchen. Oder sich einem der Radreise-Veranstalter anvertrauen, die oft auch Gepäcktransfers anbieten - so radelt man mit weniger Ballast.

Jubiläum: Der Bodenseeradweg wurde 1983 initiiert, fünf Jahre später folgte die Eröffnung des durchgängig befahrbaren Weges. Mehr Infos zur Geschichte und den Veranstaltungen im Jubiläumsjahr unter: www.bodensee-radweg.de/40-jahre