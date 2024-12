Istanbul (dpa) - Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim will seine jüngste Negativserie ausblenden und in der Conference League mit einem Sieg bei Istanbul Basaksehir der direkten Qualifikation für das Achtelfinale nahekommen. "Voller Fokus" auf das Spiel am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) gegen den Tabellensiebten der türkischen SüperLig, betonte FCH-Trainer Frank Schmidt. An das Landesduell des Bundesliga-16. am Sonntag gegen den VfB Stuttgart solle die Mannschaft am Bosporus noch keinen Gedanken verschwenden.

Schmidt räumte ein, dass die zurückliegenden Spiele in der Bundesliga "nicht mehr gut" waren, verwies aber auch auf die Klasse der Gegner. "Schwerer geht's nicht", meinte er mit Blick auf die Partien gegen Rekordmeister Bayern München, den aktuellen Tabellenzweiten Eintracht Frankfurt, Meister Bayer Leverkusen und dazwischen in der Conference League gegen den englischen Topclub FC Chelsea. Dennoch ist die Bilanz mit zuletzt fünf Pflichtspielniederlagen in Serie und einem Torverhältnis von 5:18 ernüchternd.

Gute Bilanz auf internationaler Bühne

Auf europäischer Ebene holte der FCH dagegen aus bisher vier Spielen neun Punkte und steht in der Tabelle der Liga-Phase auf dem neunten Platz. Bei weiteren drei Zählern wäre der direkte Einzug in die Runde der letzten 16 Mannschaften in Reichweite, für die Play-offs wären die Heidenheimer bereits vorzeitig qualifiziert. Zudem würde ein Erfolg Selbstvertrauen für das Heimspiel gegen Vizemeister VfB bringen, erklärte Schmidt.

Neben den weiter angeschlagenen Stürmern Marvin Pieringer und Mikkel Kaufmann fehlt in Istanbul gegen den in der Conference League noch sieglosen Tabellen-33. der erkrankte Mittelfeldspieler Sirlord Conteh. Zudem erhalten FCH-Kapitän und Innenverteidiger Patrick Mainka sowie Torwart Kevin Müller von Coach Schmidt eine Erholungspause. Für Müller steht wahrscheinlich Frank Feller im Tor.