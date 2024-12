Florenz (dpa/lsw) - Der deutsche Volleyball-Meister Allianz MTV Stuttgart hat sein viertes Vorrundenspiel in der Champions League bei Savino Del Bene Scandicci verloren. Der Außenseiter unterlag dem italienischen Weltklasse-Team am Mittwoch in Florenz klar mit 0:3 (16:25, 12:25, 22:25). Damit hat die Mannschaft von Trainer Konstantin Bitter nach vier Spielen in der Gruppe E weiterhin drei Punkte.

Mit zwei Heimsiegen in den abschließenden Partien gegen ZGO Bielsko-Biala aus Polen am 8. Januar und das rumänische Team CSO Voluntari am 22. Januar könnte die Mannschaft von Trainer Konstantin Bitter aber noch die Playoffs um den Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse erreichen. In diesen Ausscheidungsspielen treten die fünf Gruppenzweiten sowie der beste Gruppendritte an. Die Gruppensieger stehen automatisch im Viertelfinale.