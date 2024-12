Stuttgart (dpa/lsw) - Trainer Sebastian Hoeneß hat Nationaltorwart Alexander Nübel vom VfB Stuttgart vor dem Champions-League-Spiel gegen die Young Boys Bern (heute, 21.00 Uhr/DAZN) noch mal den Rücken gestärkt. Der 28-Jährige habe "schon seit längerer Zeit wieder richtig gutes Niveau" und dem Fußball-Bundesligisten in mehreren Spielen "richtig geholfen", sagte Hoeneß.

Beim 3:2 (0:1) gegen Union Berlin in der Liga am vergangenen Freitag hatte Nübel gepatzt - nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Schon direkt nach dem Spiel hatten sich die Stuttgarter schützend vor ihn gestellt. Der Schlussmann könne "die Dinge sehr gut einschätzen", erklärte nun auch Hoeneß. "Bei ihm besteht nicht die Gefahr, dass er irgendetwas relativiert oder über irgendetwas drüber geht." Auch das mache Nübel nach Meinung des Trainers so stark.

Matthäus: Perfekter Neuer-Nachfolger

Nübel ist noch bis 2026 vom FC Bayern ausgeliehen. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bezeichnete ihn in seiner Sky-Kolumne zuletzt als "perfekten Nachfolger" für Manuel Neuer, wenn dessen Ära in München irgendwann endet.

Vergangene Saison hielt Nübel im Trikot des VfB teilweise überragend und hatte letztlich großen Anteil an der überraschenden Vizemeisterschaft der Schwaben.